Открытие поликлиники в Ишиме запланировано на 2026 год

Строительство новой поликлиники в Ишиме, призванной повысить качество обслуживания населения юга Тюменской области, идет по плану. Об этом сообщил губернатор Александр Моор после посещения стройплощадки.

– Здание будет просторным – почти 12,5 тысяч кв.м. На этой площади разместятся поликлиника для взрослых, стоматология, женская консультация, дневной стационар, отделения амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактики, рентгенологическое и эндоскопическое. Медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену, – рассказал глава региона в личном телеграм-канале.

Александр Моор напомнил, что строительство поликлиники стало ответом на просьбы жителей Ишима, которые в прошлом году обозначили проблему разрозненности отделений областной больницы № 4. По итогам прошлой поездки в город губернатор поручил включить в проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы.

В новой поликлинике смогут проходить лечение не только жители Ишима и Ишимского района, но и всех близлежащих муниципалитетов. Завершить строительство планируется в апреле 2026 года.