Суд одобрил ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Ряд СМИ сообщают, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, выходит на свободу. Так, издание РБК пишет, что Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом корреспонденту издания сообщил адвокат Юрий Падалко.

Во время заседания суда Ефремов сказал, что его главный враг ‒ это алкоголь: «И я исключаю его из своей жизни». Актер также добавил, что скучает по профессии и хочет приносить пользу обществу.

«Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон», ‒ пообещал Ефремов.

По словам Юрия Падалко, актер больше никогда не сядет за руль, права ему можно не возвращать.