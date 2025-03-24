Выставка «Тюмень Агро – 2025» соберет 50 компаний из 18 регионов

Ежегодная агропромышленная выставка «Тюмень Агро — 2025» пройдет с 27 по 28 марта на базе выставочного комплекса «Пышминская Долина» в поселке Винзили Тюменского района. Мероприятие объединит более 50 компаний из 18 регионов России и зарубежных стран, сообщили в информационном центре Тюменской области.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, с каждым годом выставка демонстрирует рост числа участников, направлений, инновационных и научно-технических разработок, что говорит о повышении технологичности и привлекательности сельского хозяйства.

На выставке будет представлено более 200 единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования, включая 25 новинок от российских и зарубежных производителей. Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа, включающая конференцию, форум, круглые столы, олимпиады, тест-драйв техники и праздничный концерт.

Напомним, что по итогам выставки «Тюмень Агро – 2024» заключено договоров на сумму более 786 млн рублей.