Александр Моор поручил усилить мониторинг паводка с использованием беспилотников

В Тюменской области подготовлен дополнительный отряд операторов БПЛА для отслеживания ситуации с паводком в регионе. Работа проведена по поручению губернатора Александра Моора, который подчеркнул, что в этом году контроль должен быть еще более тщательным.

С будущими операторами БПЛА глава региона пообщался во время рабочей поездки в Казанский район.

– Первый этап обучения уже завершен. В группе из 22 новых операторов были представители Казанского, Ишимского и Абатского районов. Курировал процесс непосредственно руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра «Воин» Денис Гордеев. Опыта ему не занимать: паводок прошлого года он вел от границы с Казахстаном до Тобольска. Второй этап начнется непосредственно с паводком. Инструкторы центра «Воин» будут уже в реальных условиях работать с местными операторами. Пожелал ребятам удачи, – рассказал Александр Моор в личном телеграм-канале.

Коптеры были задействованы и в прошлом году: в режиме онлайн они передавали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке, что помогло в принятии оперативных решений. В этом году БПЛА смогут летать чаще и контролировать большую территорию.

Напомним, Александр Моор лично проконтролировал ход подготовки к паводку в Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме.