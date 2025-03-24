Чешские ученые разработали средство против выпадения волос

Группа ученых из Института органической химии и биохимии в Праге под руководством доктора Павла Майера создала соединение на основе итаконовой кислоты, которое может стать новым средством лечения очаговой алопеции – аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос. Исследование опубликовано в Journal of Medicinal Chemistry.

Очаговая алопеция затрагивает около 2% населения, преимущественно женщин. На данный момент лечение основано на кортикостероидах, однако они вызывают побочные эффекты. Ученые предложили альтернативный подход – использование производных итаконовой кислоты, обладающих противовоспалительным эффектом.

Разработанные пролекарства преодолевают главную проблему обычного итаконата – плохое проникание в клетки. По словам исследователей, несколько соединений показали высокую эффективность в испытаниях на мышах, обеспечивая высвобождение активного вещества в коже.

Одно из них – SCD-153 – при нанесении в виде мази снижает воспаление, защищает волосяные фолликулы и способствует ускоренному росту волос. Ученые предполагают, что препарат можно будет использовать не только в виде мази, но и в форме таблеток.