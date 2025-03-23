Вредоносное ПО может проникнуть на телефон через бесплатный Wi-Fi и общественные зарядные станции

Подключение к бесплатным открытым сетям Wi-Fi и использование общественных зарядных станций может привести к заражению мобильных устройств вредоносным ПО. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование», – передают в источнике.

В МВД рекомендуют не вводить персональные данные, не передавать документы и не открывать банковские приложения при использовании общественных Wi-Fi сетей.