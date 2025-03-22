Ученые из США нашли способ восстановить моторику и речь после инсульта

Американские ученые представили препарат, способный полностью воспроизводить эффекты физической реабилитации после инсульта. Он нацелен на определенные нейроны и помогает восстановить нарушенные мозговые ритмы, что способствует улучшению моторики и речи. Об этом сообщили на сайте «New Atlas».

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили нарушения мозговой активности после инсульта и выявили гамма-колебания, которые препятствуют взаимодействию клеток в разных отделах мозга. Ключевую роль в этом процессе играют парвальбуминовые нейроны, восстановление которых может помочь пациентам.

На основе этих данных ученые разработали два экспериментальных препарата, один из которых – DDL-920 – показал высокую эффективность. Сейчас исследователи продолжают доклинические тесты, оценивая безопасность и потенциал препарата для людей.