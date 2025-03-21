Овечкин может сравняться с Гретцки уже 14 апреля

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Филадельфии Флайерз», а его команда одержала победу со счетом 3:2. Теперь на его счету 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ – всего на шесть меньше, чем у рекордсмена лиги Уэйна Гретцки (894), передает РБК.

Средняя результативность Овечкина в этом сезоне составляет 0,66 шайбы за игру – 35 голов в 53 матчах. По расчетам НХЛ, если он сохранит этот темп, то сравняется с рекордом 14 апреля в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс».

Если этого не случится, у него будет еще две возможности – в играх против «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» 16 и 18 апреля.