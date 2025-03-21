Что думает новый президент МОК Кирсти Ковентри о допуске россиян к участию в олимпийских играх

Двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию Кирсти Ковентри избрали десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту, передает РБК.

В предвыборной кампании Ковентри практически не поднимала тему участия российских спортсменов в Олимпиаде, но заявила, что главная задача МОК – обеспечить возможность для всех атлетов участвовать в играх.

«Наш долг как МОК – обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального. Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон», – заявила она.

Ковентри также поделилась личным опытом выступлений за Зимбабве в период политических кризисов и санкций против страны.

«Международному сообществу было бы очень легко не позволить нам принять участие [в турнирах]. Я смотрю на это и думаю: какой была бы моя жизнь сегодня? Я благодарна, что меня не привлекли к ответственности за то, что делали лидеры и правительства», – дополнила она.

Ковентри выступала за отмену отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Она также стала одной из первых в МОК, кто поддержал решение о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов.