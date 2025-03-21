Эксперты ожидают роста рынка модульного строительства в России на 30% к 2030 году

I Всероссийская конференция по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям собрала в Тюмении более 300 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, городов Югры, Ямала, Курганской и Тюменской областей. Мероприятие организовано при участии правительства Тюменской области.

– Мы обратили внимание, что не только у Тюменской области, но и у других субъектов есть потребность в быстром возведении зданий, при этом, чтобы они служили долгие годы и, в случае необходимости, их можно было перенести в другое место. Очень важно обменяться опытом с коллегами. Поделиться лучшими практиками в возведении модульных объектов соцкультбыта. Также выставка – это возможность расширения географии поставок, рассмотрение вариантов локализации производства на территории других регионов, – отметил заместитель губернатора Сергей Шустов.

Эксперты поделились современными технологиями в строительстве быстровозводимых зданий, используемыми, например, при строительстве ФАПов, амбулаторий, остановок и даже школ. По мнению аналитиков Ассоциации развития модульного строительства, к 2030 году рынок модульных технологий в России вырастет до 30%.

Уже сегодня в Тюменской области широко распространена практика применения модулей для создания фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник. В 2024 году было создано 20 таких объектов в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», а в планах на 2025 год — 23 объекта.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева подчеркнула, что мобильные здания — это не только дома ИЖС, но и гостиницы, места поселения на месторождениях, общежития. Она выразила уверенность в большом будущем этого направления и готовность Тюмени быстро реагировать на все новшества и изменения.