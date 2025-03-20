Тюменская область укрепляет сотрудничество с Индией в сфере науки и технологий

Команда InvestTyumen продолжает развивать сотрудничество с Республикой Индия. В эти дни в Индии работает заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов, представляющий Тюменскую область.

Состоялась серия деловых переговоров в городах Дели и Хайдарабад. В центре внимания – сотрудничество в сферах науки и технологий. Так, тюменская делегация побывала в индийской кремниевой долине и познакомилась с работой научно-технологического кластера в Хайдарабаде. Состоялись переговоры о потенциальных направлениях сотрудничества с представителями государственных органов штата Телангана. Знакомство с биотехнологическим кластером состоялось в научном парке и бизнес-инкубаторе IKP Knowledge Park, компании Hetero Biopharma.

В рамках II форума Умные города Российско-Индийское межрегиональное сотрудничество Александр Горлатов презентовал инвестиционный потенциал Тюменской области и межуниверситетский кампус в Тюмени.

– Состоялась презентация инвестиционного, промышленного и научного потенциала региона, в том числе кампуса. Индия славится развитием фармацевтики, биобезопасности и IT-индустрии. Индийские партнёры обозначают большой интерес к нашему региону. Рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества, — прокомментировал Александр Горлатов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор призвал ориентироваться на лучшие мировые результаты при создании межуниверситетского кампуса.