В Тюмени состоялся форум «Цифровой рубль»

В Тюмени завершился первый форум, посвященный цифровому рублю, собравший более 200 участников из числа представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Целью форума стало обсуждение перспектив и практических аспектов внедрения новой формы национальной валюты, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

– Форум «Цифровой рубль» стал важной площадкой для обсуждения перспектив новой формы национальной валюты. Судя по активному участию аудитории, тема вызывает большой интерес и имеет потенциал для трансформации финансовой системы, – отметили в ведомстве.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, дополняющая наличные и безналичные рубли. Он предназначен для платежей и переводов, а выбор формы остается за гражданами и бизнесом. Открытие вкладов и кредитование в цифровых рублях не предусмотрены.

Спикеры форума рассказали о преимуществах цифрового рубля для граждан и бизнеса. Для граждан это бесплатные переводы, доступ к кошельку через любой банк, где открыт счет, и перспектива оплаты за границей. Бизнесу новая форма валюты обещает значительно более низкие комиссии (в 7 раз ниже, чем по картам), повышенную скорость проведения платежей и возможность использования смарт-контрактов.

Цифровой кошелек открывается на платформе Банка России и доступен через любой банк, подключенный к платформе, обеспечивая гибкость использования.

Особое внимание на форуме было уделено вопросам безопасности и конфиденциальности. Спикеры подчеркнули, что информация о цифровых рублях защищена банковской тайной и высокими требованиями безопасности и предоставляется ведомствам только в случаях, предусмотренных законодательством.