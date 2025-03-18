60 лет назад Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос

18 марта 1965 года стало знаменательным событием в истории человечества. Именно в этот день советский космонавт Алексей Леонов стал первым, кто вышел в открытый космос, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

Ровно 60 лет назад в этот день в 10:00 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восход-2». В составе экипажа были Павел Беляев и Алексей Леонов. В 11:35 Леонов первым в мире покинул шлюзовую камеру и вышел в открытый космос.

«Первое, что я увидел, когда приоткрылся люк, был яркий-яркий свет. Проверил на шлеме защитное зеркало из золоченого стекла почти стопроцентной плотности. Я обязан был закрыть стекло полностью, но оставил маленькую щель, потому что решил: я должен увидеть Вселенную своими глазами такой, какая она есть! Однако свет Солнца был сильнее электросварки, и мне пришлось опустить светофильтр. Вырвалось неожиданное: «А Земля-то круглая…», – рассказывал после полета Алексей Леонов.

После своего полета на государственной комиссии Леонов сделал краткий доклад: «В открытом космосе жить и работать можно».

Хоть в Сургут Алексей Леонов и не приезжал, но город связывает с космонавтикой визиты Бориса Волынова, Анатолия Филипченко, Анатолия Соловьева, Сергея Кудь-Сверчкова, Владимира Джанибекова, Виктора Афанасьева и Петра Климук.

Также в Сургуте есть улица Гагарина, а раньше была и школа, названая в честь Юрия Гагарина. Помимо этого, существуют и другие «космические» названия улиц и населенных пунктов Сургута, среди них: проезд Взлетный, поселок Лунный, поселок Звездный и улица в честь Валентины Терешковой.