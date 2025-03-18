Молодежь Тюменской области приглашают принять участие в марафоне добрых дел

В Тюменской области в 2025 году пройдет Марафон добрых дел «80-летие Победы ВОВ», направленный на развитие и популяризацию культуры добровольчества (волонтерства) и формирование активной позиции жителей региона в оказании благотворительной помощи и решении социально-значимых проблем.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», реализация которого в 2025 году продолжится в рамках федерального проекта «Мы вместе» нового национального проекта «Молодёжь и дети».

– Участниками марафона могут стать молодежные и детские общественные объединения, инициативные группы граждан, некоммерческие организации (государственные и муниципальные учреждения, общественные, фонды, некоммерческие партнерства), коммерческие организации, региональные и местные средства массовой информации и другие, – рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, – В период проведения марафона участники организуют на своей территории мероприятия и публикуют новости о добровольческих инициативах в СМИ и социальных сетях с указанием хэштегов: #доброрф #доброволец72 #марафондобрыхдел72 #делаемдобровместе72 #РДЦ72.