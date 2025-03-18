Россиянам могут повысить налоги из-за демографической ситуации

Если демографическая ситуация в России не улучшится, государству придется повышать налоги и страховые взносы на пенсионное обеспечение. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, сейчас на 75 млн трудоспособных россиян приходится 42,8 млн пенсионеров, соотношение составляет 1:1,7. Если этот показатель снизится до 1:1, обеспечивать пенсионеров станет сложнее.

«Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», – заявила Бессараб.

С февраля 2025 года средняя пенсия в России составляет около 25 тысяч рублей, а за счет индексации выплаты выросли почти на 1 тысячу рублей.