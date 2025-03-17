Тюменская область учит сибирские муниципалитеты улучшать инвестклимат

Тюменская область представила свой опыт взаимодействия с муниципалитетами на стратегической сессии по вопросам улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, проходящей в Новосибирске.

В рамках работы с муниципалитетами Агентством стратегических инициатив организована образовательная программа для инвестиционных уполномоченных «GR-акселератор». Спикерами мероприятия выступили куратор тренингового центра НААИР, вице-президент Бизнес-школы РСПП Дмитрий Богданов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области, куратор площадки НААИР-Муниципалитеты Николай Пуртов и президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

– Тюменская область в числе первых внедрила Муниципальный инвестиционный стандарт, и эта практика внедрения пользуется большой популярностью у других регионов. Муниципальный инвестстандарт – это комплексный подход, направленный на создание благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципалитетов. Внедрение МИС в Тюменской области позволило сформировать единое информационное поле для эффективного взаимодействия между муниципальными образованиями, бизнесом и органами власти, – отметил Николай Пуртов.

В рамках образовательного тренинга участники разберут на практике основные подходы в разработке муниципальных инвестиционных профилей, формирование и акселерацию муниципальных команд.

Напомним, что тюменские проекты «Капитаны бизнеса. Развитие территорий», «Инвестиционные профили», «Акселератор муниципальных команд», «Межмуниципальный марафон» вошли в число лучших практик АСИ Смартека.

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