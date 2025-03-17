Тюменским врачам в диагностике помогает искусственный интеллект

В Тюменской области активно внедряются технологии искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. С начала 2025 года искусственный интеллект проанализировал более 40 000 диагностических изображений в городских и областных поликлиниках Тюмени.

Данное нововведение стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Внедрение технологии искусственного интеллекта», стартовавшем в России в октябре 2024 года. Целью проекта является использование медицинских устройств с ИИ в лечебных учреждениях для повышения скорости и точности анализа медицинских данных.

Тюменская область подключилась к платформе МосМедИИ, предоставляющей врачам доступ к полезным сервисам для анализа медицинских снимков на основе ИИ. В настоящее время в регионе используются пять таких сервисов для анализа: компьютерной томографии грудной клетки; компьютерной томографии головного мозга; маммографии; рентгенографии грудной клетки; флюорографии.

– Каждый из этих сервисов выступает в роли помощника врачам и проводит «второе чтение» снимка: ИИ ищет зоны анатомических и патологических изменений, делает разметку до малейших пикселей и формирует подсказку врачу. Лечащий врач, анализирует и формирует окончательное заключение, подписывает протокол. Детальные подсказки значительно ускоряют процесс диагностики, а разнообразие сервисов позволяет охватить широкий спектр заболеваний, что особенно важно для ранней диагностики, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным Центра компетенций цифровой трансформации МИАЦ, сервисы-ИИ работают в 21 медицинском учреждении Тюменской области. В дальнейшем планируется внедрить и расширить сервисы с искусственным интеллектом, а также обучить врачей работе с этими технологиями. Развитие ИИ в медицине Тюменской области способствует повышению качества и доступности медицинской помощи для населения.