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​Тюменская область представила свой опыт поддержки гастротуризма на стажировке НААИР в Мурманской области

Делегация Тюменской области принимает участие в стажировке «НААИР. Туризм»

​Тюменская область представила свой опыт поддержки гастротуризма на стажировке НААИР в Мурманской области
vk.com/tmninvest

Делегация Тюменской области принимает участие в стажировке «НААИР. Туризм», организованной Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР), проходящей в Мурманской области.

Мероприятие собрало руководителей и представителей региональных агентств инвестиций и развития из 23 субъектов Российской Федерации для обмена опытом в сфере развития туризма.

В рамках экспертной площадки, посвященной теме «Гастрономический туризм в России», заместитель генерального директора, руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева представила опыт региона по поддержке бизнеса в сфере гастрономического туризма.

На заседании спикеры из девяти регионов поделились тенденциями развития гастрономического туризма, а также инструментами продвижения туристического потенциала территорий.

Организаторами мероприятия выступили Корпорация развития Мурманской области, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) и СПБ ГБУ «Управление инвестиций». Участие в стажировке позволит Тюменской области перенять лучшие практики и укрепить позиции в развитии гастрономического туризма, отметили в региональном Инвестиционном агентстве.

Эксперты отмечают лидирующее положение Тюменской области в гастротуризме. Одним из ключевых проектов 2024 года стало сотрудничество с московскими ресторанами, где лучшие шеф-повара региона проходили стажировку, чтобы перенять опыт и развивать локальную идентичность.


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      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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