В России хотят ужесточить проверку водителей на алкоголь

Минздрав разработал новый порядок медицинского освидетельствования россиян на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.

«Согласно документу, правила тестирования на алкоголь и наркотики для водителей остаются прежними. Сохранен и алгоритм освидетельствования. Но в документе уточнили, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В этом случае оформляется справка об отказе. Но фактически этот отказ означает, что автомобилиста привлекут к ответственности по статье 12.26 КоАП – его оштрафуют и лишат прав на год и более», – пишет издание.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, любые медицинские вмешательства по закону должны проводиться только после подписания медицинского согласия.

«Это норма, которая сегодня отрегулирована, и по-другому быть не может», – сказала она «Парламентской газете».

Сейчас документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит процедуру обсуждения. Планируется, что он вступит в силу 1 сентября 2025 года.