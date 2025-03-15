В России распространят семейную ипотеку на вторичное жилье в городах, где строят мало домов

С 1 апреля 2025 года в России расширят действие программы семейной ипотеки. Она будет распространяться на вторичное жилье в тех городах, где строится не более двух домов, сообщает Минфин.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», – отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут воспользоваться семейной ипотекой для приобретения жилья на вторичном рынке по льготной ставке до 6% годовых. При этом такая возможность предоставляется только один раз. Квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не признан аварийным. Также запрещены сделки с взаимозависимыми лицами, например, с близкими родственниками.