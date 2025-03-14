В России застройщики снижают цены на жилье из-за спада объем продаж в два раза

Ряд СМИ сообщают, что российские застройщики находятся под угрозой из-за спада объема продаж в полтора-два раза. Из-за этого они вынуждены «тайно» снижать цены на жилье, сообщил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев изданию НСН.

«Ухудшение экономического положения застройщиков – это ожидаемый результат. В то время, когда они имели возможность получать кредиты и пользоваться деньгами дольщиков, которые субсидировались государством в рамках льготного ипотечного кредитования, они получали серьезное преимущество. Сегодня для многих застройщиков рост расходной части проектного финансирования – это серьезный вызов, себестоимость растет. Это серьезное испытание для отрасли. Для застройщиков в сегменте «эконом» это самая сложная история, так как именно льготная ипотека использовалась дольщиками в этом случае. Также сильно пострадают «новички» на рынке, у которых нет опыта. Застройщики, которые входят в холдинги, будут чувствовать себя гораздо лучше. Диверсификация бизнеса спасает в данном случае», ‒ объяснил эксперт.

Крупные застройщики также могут пострадать, так как на сегодняшний день квартиры с отделкой и мебелью продаются дешевле, чем аналогичное жилье на стадии строительства.

«Доходность будет падать у всех застройщиков. Но никто ничего снимать с продаж не будет, потому что сегодня нужно бороться за каждого покупателя. А покупателей стало в два раза меньше. Естественно, это ведет к ужесточению конкуренции в отрасли. Количество вновь выходящих на рынок проектов будет сокращаться, но это не будет вести к росту цен. Рост цен возможен только в случае роста спроса. Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая», ‒ заключил Константин Апрелев.

Редакция siapress.ru направила запросы застройщикам в Югре, чтобы узнать, на самом ли деле сократился объем продаж и происходит ли у кого-то из них «тайное» снижение цен. Однако, они отказались комментировать данную тему.

Между тем, на сегодняшний день и вправду купить квартиру становится все сложнее. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал собственный источник в сфере недвижимости.

«На сегодняшний день, к сожалению, купить квартиру без завышения ее стоимости по хорошей ипотечной ставке ‒ практически нереально, если мы с вами не говорим об отдельных регионах России, или о редких категориях покупателей», ‒ указал источник издания.

Специалист также добавил, что кризис на рынке недвижимости на самом деле есть и не заметить его сложно: «В любом случае все пытаются найти какие-то механизмы, лазейки, чтобы обойти кризис и не подвергать риску производственные программы своей компании».

По словам источника редакции, многие застройщики продолжают изыскивать способы, которые могли бы каким-то образом привлечь внимание покупателей к своему жилищному продукту.