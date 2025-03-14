За порядком в тюменских лесах будут следить 60 БПЛА

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании, посвященном подготовке к паводку и пожароопасному сезону, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога. В преддверии пожароопасного сезона регион намерен активно использовать современные технологии для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров.

Как ранее сообщалось, Тюменская область активно готовится к возможному паводку. Однако, уже сейчас регион готовится и к другой потенциальной угрозе – лесным пожарам.

– Действуем по плану, опираясь на опыт 2023 года, – отметил губернатор в личном телеграм-канале.

Ключевым элементом системы раннего обнаружения пожаров станет широкое использование беспилотных летательных аппаратов и камер видеонаблюдения.

– Для своевременного обнаружения возгораний будем применять 60 беспилотников и 104 камеры видеонаблюдения, – заявил губернатор.

Помимо этого, заключены контракты на авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов.

Лесопожарные подразделения обеспечены всем необходимым оборудованием, экипировкой и инвентарем в полном объеме. Однако, губернатор подчеркнул, что «главной причиной природных пожаров является человеческий фактор» и призвал всех жителей тщательно соблюдать правила противопожарной безопасности. Нарушители будут привлекаться к строгой ответственности.

Артём Жога отметил, что при планировании работы по борьбе с паводком и природными пожарами следует исходить из наихудших сценариев. Тюменская область придерживается именно такого подхода, стремясь минимизировать ущерб от стихийных бедствий и сберечь жизни и здоровье людей.