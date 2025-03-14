Подрядчика для строительства нового концертного зала в Тобольске выберут на следующей неделе

Концертный зал на 700 мест и Фестивальная площадь – в Тобольске реализуют масштабный проект, который будет способствовать развитию туризма в регионе. Подрядчика на строительство выберут уже на следующей неделе. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в город, где он встретился с директором компании СИБУР Михаилом Карисаловым.

Правительство Тюменской области и компанию связывают многочисленные проекты, включая инвестиции в социальную инфраструктуру. СИБУР примет непосредственное участие в строительстве концертного зала, инвестировав около 140 млн рублей только в разработку проектной документации.

– Концертный зал в Тобольске будет рассчитан почти на 700 зрителей. На сцене нового объекта смогут выступить лучшие творческие коллективы страны. Это будет современное пространство, с большим количеством света и открытыми лестницами, которое сможет принимать и театральные постановки. Пространство будет создано с учетом всей необходимой для театральных постановок механики сцены, – рассказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Проект предусматривает не только строительство современного концертного зала, но и создание смотровой площадки на втором этаже здания с видом на Тобольский Кремль, Иртыш и набережную, которая также запланирована в рамках мастер-плана туристического каркаса города.

Кроме того, на прилегающей территории будет благоустроена Фестивальная площадь, где появятся амфитеатр для проведения праздников и концертов, парковки, пешеходные тротуары, игровые зоны и другие объекты.