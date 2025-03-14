В Тобольске открылся экодом, где учат беречь природу

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии нового экодома в Тобольске. Это уже второй подобный объект в городе и седьмой в регионе. Экодом представляет собой экокультурный просветительский проект, призванный сформировать у жителей бережное отношение к полезным материалам, содержащимся в коммунальных отходах.

Особенностью нового экодома стали шахматы, изготовленные из переработанного пластика: крышек от бутылок, флаконов, бытовой химии и другой упаковки с маркировкой «2» или «ПНД» (HDPE).

В экодомах регулярно проводятся бесплатные просветительские мероприятия и мастер-классы, где посетителей обучают экологическим привычкам, в том числе правильной сортировке отходов в домашних условиях. Кроме того, жители могут приносить и сдавать вторичное сырьё, которое в дальнейшем будет переработано и направлено на нужды учебных заведений.

Помимо двух экодомов в Тобольске, еще четыре функционируют в Тюмени и один в Ишиме. Проект также предусматривает создание сети экопунктов – современных пунктов приема вторсырья с регулярным обслуживанием.

– Важно помнить, что будущее – в наших руках, – подчеркнул Александр Моор.

Открытие нового экодома в Тобольске – еще один шаг к формированию экологически ответственного общества и бережному отношению к окружающей среде.