Заявки на конкурс «Семья года» в Тюменской области принимают до 5 мая

В Тюменской области дан старт приему заявок на Всероссийский конкурс «Семья года». Конкурс проводится по пяти номинациям, и одна семья может подать заявку сразу в нескольких: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

На первом этапе конкурса победители будут определены на муниципальном уровне, после чего они смогут принять участие в региональном этапе. Лучшие семьи Тюменской области будут представлять регион на всероссийском уровне.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 5 мая в центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Перечень с контактными данными можно найти здесь.

Семьи, проживающие в Тюмени и Тюменском районе, могут обратиться в Региональный социально-реабилитационный центр «Семья» по электронной почте semya-godatmn@obl72.ru или по телефонам: 8 (3452) 20-89-88 (доб.1411, 1412).

В 2024 году победителями Всероссийского конкурса в номинации «Семья-хранитель традиций» стали Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района, что является отличным примером для подражания и стимулом для участия в конкурсе. Тюменцам удалось обойти 388 конкурентов со всей страны.

– Илья и Эльмира и пятеро их детей живут в селе Петелино Ялуторовского района. У них очень творческая семья, все играют на музыкальных инструментах и поют, – отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор.

С полным положением о конкурсе и другими необходимыми документами можно ознакомиться и скачать по ссылке.