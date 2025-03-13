Тюменская область объявляет войну «серому» майнингу

В Тюменской области разворачивается активная борьба с незаконной деятельностью по добыче криптовалют, так называемым «серым» майнингом. Участники Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области анонсировали разработку комплексного плана по борьбе с этим явлением. Заседание Штаба провел заместитель губернатора Павел Перевалов при участии представителей различных ведомств и организаций.

– Еще недавно эксперты считали, что для нас это явление не характерно, но сейчас мы видим, что «серый» майнинг в Тюменской области есть, и его объемы растут. Нам необходимо принять самые жесткие и действенные меры по пресечению этой незаконной деятельности, – заявил Павел Перевалов.

Как пояснил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, с 1 ноября 2024 года вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие легально добывать криптовалюту, при условии регистрации в реестре, который ведет ФНС. В противном случае, деятельность считается незаконной.

– Незаконные майнинговые фермы – это энергоемкие производства, требующие значительных объемов электроэнергии. Для сферы ЖКХ «серый» майнинг несет колоссальные риски: потери на сетях, перебои в энергоснабжении, включая аварийные ситуации из-за превышения нагрузки, – подчеркнул Семён Тегенцев.

Поскольку правовое регулирование в этой сфере только формируется, а меры контроля несовершенны, предложено разработать Комплексный план по борьбе с «серым» майнингом. Все участники совещания должны предоставить свои предложения в департамент ЖКХ Тюменской области до 1 апреля. Исполнение утвержденного плана будет контролироваться Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области.