Специалисты дали неблагоприятный прогноз по паводку в Тюменской области

Специалисты тюменского центра по гидрометеорологии дали неблагоприятный прогноз по паводку. Так, на реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, опубликовав обращение к жителям региона в соцсетях.

– С середины апреля показатель существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского. В случае наиболее неблагоприятного развития гидрологической обстановки, уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение прошлого года. В целом же, по предварительному прогнозу, паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах будет на уровне 2017 года, – рассказал глава региона.

В данный момент уточняется количество возможных подтопленных домов, а также идет подготовка материалов для для строительства насыпей и укреплений.

– Сегодня принял участие в правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством министра МЧС Александра Вячеславовича Куренкова. С коллегами губернаторами, чьи регионы также готовятся к паводку, доложили о мерах, которые принимаем на местах, – добавил Александр Моор.

Ранее губернатор поручил главам муниципалитетов проверить готовность к паводку, подготовить резерв необходимых материалов (пленка, мешки, инструмент), организовать пункты временного размещения и рассчитать зоны возможного подтопления, основываясь на прогнозируемом максимальном подъеме воды.