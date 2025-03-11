Объекты культурного наследия в Тобольске получат новую жизнь

В Тюменской области проводят масштабную работу по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). ДОМ.РФ выставит на торги 17 ОКН, расположенных в регионе.

ДОМ.РФ совместно с региональными органами охраны памятников привлекает инвесторов к восстановлению жилых домов и учреждений в Тобольске, построенных во второй половине XVIII – начале ХХ века. Информация об ОКН, предлагаемых к реализации на торгах, доступна на специальной цифровой платформе. Среди объектов – «Торговый дом» в Тобольске (ул. Базарная площадь, 5).

В то же время в Тобольске стартовали масштабные работы по сохранению Земляного вала и рва, построенных в 1699 году. Объект культурного наследия расположен на улице Красноармейской. Мероприятия проводятся в рамках программы «Тобольск настоящий», реализуемой правительством Тюменской области, администрацией города Тобольска при поддержке компании СИБУР.

Глава Тобольска Петр Вагин подчеркнул историческую значимость укреплений, возведенных по указу Петра I для защиты Тобольска – тогдашней столицы Сибирской губернии.

План работ на 2025 год включает: демонтаж/монтаж теплотрассы, ремонт и обновление деревянных лестниц, устройство пешеходных дорожек, тына и деревянного обрамления, проведение электроснабжения и освещения, а также комплексное благоустройство территории.