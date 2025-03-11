К 2025 году в Тюменской области появятся новые объекты благоустройства

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан, в ходе которого были решены важные для жителей вопросы благоустройства и развития инфраструктуры.

Одной из ключевых тем стала проблема водоснабжения в селе Покровское Ярковского района. Губернатор обсудил с отцом троих детей, Андреем Ястребовым, перспективы установки водоочистных сооружений. Глава района Евгений Золотухин заверил, что работы по установке блочного водопроводного очистного сооружения будут завершены до 30 ноября 2025 года.

Многодетная мама из села Шорохово Исетского района, Галина Сабашникова, обратилась с просьбой от родительской общественности о строительстве тротуара к детскому саду на улице 40 лет Победы. Существующая ситуация, когда родители с детьми вынуждены передвигаться по проезжей части, будет решена к 1 сентября 2025 года, когда будет построен тротуар протяженностью 350 метров.

Жительница села Муллаши Тюменского района, Алия Зульбухарова, поделилась мечтой о современной детской площадке. Первый заместитель главы Тюменского района Артем Чертов доложил, что к 1 сентября 2025 года в селе появится новая детская площадка со спортивными сооружениями и освещением.

В ходе приема также были решены вопросы благоустройства двора в Тюмени, строительства остановочного комплекса на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск и капитального ремонта подъезда к садоводческому обществу.

По итогам личного приема Александр Моор подписал соответствующие поручения, подчеркнув, что исполнение всех задач будет находиться на его личном контроле.