В Тюменской области объединили усилия для реализации нацпроектов

В Тюменской области стартовали стратегические сессии по реализации нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Первыми для обсуждения деталей реализации этих проектов собрались муниципальные команды из Ишима, Ишимского, Аромашевского, Абатского, Бердюжского, Викуловского, Казанского, Сладковского и Сорокинского районов.

Мероприятие состоялось в Ишиме, и в ближайшее время аналогичные сессии пройдут в Нижней Тавде (19 марта), Упорово (26 марта) и Тобольске (10 апреля).

– С начала 2025 года мы приступили к реализации национального проекта «Семья», сформированного по поручению Президента России Владимира Путина. Основные цели этого нацпроекта – поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, продление активного долголетия, – рассказала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Она подчеркнула, что достижение целей нацпроектов невозможно без активного участия муниципальных команд, и стратегические сессии направлены на точечный анализ механизмов и технологий, обмен опытом и поиск новых возможностей и ресурсов.

В состав муниципальных команд вошли главы муниципальных образований, начальники территориальных управлений (отделов) социальной защиты населения, руководители КЦСОН, главные врачи, руководители территориальных центров занятости и филиалов центра «Мой бизнес».

Организаторами мероприятия выступили департамент социального развития Тюменской области, департамент здравоохранения Тюменской области и Ассоциация «Совет муниципальных образований Тюменской области».

Ранее стало известно, что Тюменская область направит миллиард рублей на поддержку многодетных семей в рамках нацпроекта «Семья».