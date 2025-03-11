Эксперт спрогнозировала снижение цен на фермерское сливочное масло и овощи

В 2025 году фермерское сливочное масло может подешеветь на 3-5%, а картофель – на 15-25%, спрогнозировала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

«Для различных видов фермерских продуктов динамика цен может быть неодинаковой. Если для молока и молочной продукции ожидается повышение цен на 10-20%, то сливочное масло, ставшее в 2024 году лидером роста цен, может продемонстрировать снижение цен на 3-5%. Овощная продукция может упасть в цене, в том числе из-за сезонного фактора. Не исключено, что картофель подешевеет на 15-25%, свекла и капуста – на 10-15%, лук – не менее чем на 15%. Удорожание яиц можно ожидать лишь на фоне «яичного кризиса» на мировом рынке», – заявила она.

Тулупникова также отметила, что за последние пять лет объемы выпуска фермерской продукции увеличились на 30%, однако в 2023 и 2024 годах наблюдалось сокращение инвестиций в аграрный сектор. На это повлияли рост затрат и стоимости кредитов, а также завершение процесса импортозамещения во многих рыночных нишах.