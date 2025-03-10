«Радужный» преобразится: в Тобольском районе откроют современный санаторий для детей

Завершается первый этап масштабной реновации детского оздоровительного лагеря «Радужный» в Тобольском районе. На его месте откроется современный оздоровительный центр ВЕДА, ориентированный на оказание высококачественных медицинских услуг. Проект стал возможным благодаря займу Инвестиционного агентства Тюменской области.

В настоящее время завершены работы по ремонту медицинского и двух спальных корпусов на 50 мест. В зданиях обновлена кровля, утеплены фасады, реконструированы системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, заменена электропроводка и сантехническое оборудование. На территории лагеря построена современная газовая котельная для обеспечения нужд первой очереди.

Медицинский корпус площадью более 320 квадратных метров оснащен новейшим оборудованием для профилактики и лечения, включая физиотерапию, водолечение, лечение в кислородной гипербарической камере и аппаратную косметологию. В планах также строительство бассейна и благоустройство территории.

Центр ВЕДА будет специализироваться на лечении заболеваний органов дыхания, ЖКТ, гинекологии, кожи, костно-мышечной, нервной системы, ЛОР-органов и системы кровообращения. Особое внимание будет уделено детокс-программам и разгрузочно-диетической терапии.

Для работы в центре будут приглашены высококлассные специалисты со всей России. Ожидается создание 32 новых рабочих мест. Полностью завершить реновацию планируется к 2027 году.