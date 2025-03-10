Россияне начали обращаться в банки за кредитом после установки самозапрета

Некоторые россияне оформляют самозапрет на кредиты через «Госуслуги», а затем сами подают заявки на займы в банки и микрофинансовые организации (МФО). Финансовые компании называют такие случаи злоупотреблением и даже «потребительским экстремизмом», сообщает издание «Ведомости».

Особенно много подобных обращений фиксируют в МФО «Займер» – до 200 случаев в день. Представители ВТБ, Почта Банка, «Лайм-займа», Webbankir и других компаний также подтверждают наличие проблемы.

По мнению экспертов, некоторые заемщики используют временной лаг между подачей заявки на самозапрет и его вступлением в силу. Они это делают, чтобы получить кредит, а затем отказываться от выплат, ссылаясь на запрет. Чаще всего такой схемой пользуются мужчины 20-27 лет, утверждает гендиректор «Займера» Роман Макаров.

Другие участники рынка считают, что проблема может быть связана с неинформированностью граждан. Например, в «Мигкредите» отмечают, что люди могут снять самозапрет и сразу подать заявку на кредит, не зная, что после отмены запрета должно пройти двое суток.