Большая капитальная инспекция парогазовой установки стартовала на Сургутской ГРЭС-2

На Сургутской ГРЭС-2 началась большая капитальная инспекция парогазовой установки мощностью 410 МВт (ПГУ-400) производства GE. Работы будут проводиться после 96 тыс. часов наработки энергоблока, введенного в эксплуатацию в 2011 году.

Перечень основных этапов обширный. ПАО «Юнипро» планирует провести капитальную инспекцию газовой турбины типа 9FA с заменой деталей горячего тракта, капитальную инспекцию паровой турбины типа D10, включая выполнение электроискрового легирования последних ступеней ротора низкого давления, капитальную инспекцию генератора типа 390H c выводом ротора генератора, с инспекцией статора и проверкой плотности заклиновки. Также планируется выполнить инспекцию вспомогательных систем ПГУ ‒ масляной, гидравлической, системы АСУТП и КИП, ПО, системы пожаротушения, системы промывки компрессора, системы возбуждения и тиристорного пускового устройства (ТПУ) и прочих.

В 2023 году в ПАО «Юнипро» создан центр ремонта и технического перевооружения ПГУ, получивший весь спектр управленческих компетенций по организации капитальных инспекций на блоках ПГУ, входящих в состав энергооборудования компании. Эксперты центра проделали масштабную подготовительную работу, в том числе: проведена инвентаризация имеющихся частей и материалов, организован контроль за выполнением восстановительного ремонта капитальных частей, проведен частичный реинжиниринг запасных частей, ранее не изготавливаемых в России, с помощью российских поставщиков. Специалисты центра также организовали закупку и доставку на площадку расходных материалов и всего необходимого инструмента для проведения капитальной инспекции ПГУ Сургутской ГРЭС-2.

Отметим, что в рамках данной инспекции Юнипро заключила договор с российской компанией АО «ВТИ» на восстановительный ремонт лопаток ротора низкого давления паровой турбины методом электроискрового легирования.

Окончание работ по капитальной инспекции оборудования энергоблока №8 запланировано на май 2025 года. В результате энергоблок будет готов нести установленную нагрузку до следующего регламентного инспекционного ремонта, который предусмотрен через 24 000 часов наработки.

В ремонтных работах на ПГУ-400 будет задействовано около 100 человек ‒ персонал ПАО «Юнипро» (включая специалистов центра ремонта и технического перевооружения ПГУ, сотрудников Сургутской ГРЭС-2 и других филиалов компании) и сотрудники подрядных организаций из дружественных стран.

Отметим, что в России в условиях санкционных ограничений это уже вторая капитальная инспекция ПГУ мощностью более 400 МВт, которая будет выполнена ПАО «Юнипро» без участия компании-производителя оборудования.