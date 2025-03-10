Премьер-министр Михаил Мишустин учредил в России новый профессиональный праздник ‒ День архитектора. Он будет отмечаться в первый понедельник июля. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора ‒ это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом», ‒ заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

На сайте правительства также отметили, что инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.