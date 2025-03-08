Средний чек на букет цветов на 8 марта вырос на 20% за год

Перед Международным женским днём россияне стали осознаннее подходить к выбору подарков: спрос на традиционные категории растёт медленнее, чем в прошлом году, а некоторые из них и вовсе теряют популярность. Об этом сообщают аналитики «Чек Индекса», проанализировавшие траты в период с 1 по 5 марта 2025 года.

Средний чек на букет цветов вырос на 20% и составил 4 094 рубля, однако количество покупок увеличилось лишь на 2%. Это может быть связано с удорожанием товаров на фоне общего роста цен, отмечают эксперты.

При этом сегмент сувениров и открыток показал сразу +34% к среднему чеку (2 378 рублей) и +38% к количеству покупок.

Покупки мягких игрушек выросли на 36%, но средний чек на них снизился на 7%. Шоколад также пользуется стабильным спросом: его стали покупать на 9% чаще, а средний чек вырос на 14% (358 рублей).

В то же время спрос на парфюмерию (-8%), ювелирные украшения и бижутерию (-3%), роботы-пылесосы (-17%) снизился, несмотря на рост цен в этих категориях.

В этом году россияне чаще дарят не вещи, а впечатления. Выросло число покупок услуг спа-салонов (+32%), салонов красоты (+13%) и фитнес-центров (+17%). Средний чек на эти услуги также увеличился на 11-12%.

Особенно заметен рост интереса к туристическим поездкам: траты на услуги турагентств выросли на 25%, а средний чек составил 72 697 рублей.