В РПЦ предлагают отмечать День жен-мироносиц вместо 8 Марта

Православная церковь не поддерживает празднование Международного женского дня, так как этот праздник не соответствует русским культурным и духовным традициям, заявил протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов. Он предложил вместо 8 Марта отмечать День жен-мироносиц, передает «Абзац».

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. 8 Марта не связан с нашими традициями, нашей культурой, тысячелетней историей. На самом деле и Церковь, и ее служители, и все православные христиане чтут своих сестер, матерей, жен. И для этого есть специальный праздник православный, который существовал всегда, – это День жен-мироносиц», – высказался священник.

Он подчеркнул, что именно христианство способствовало возвышению роли женщины в обществе.

«До христианства она находилась в некотором уничижении, и именно христианство поставило женщину на высокий уровень. Мы Божью Матерь ведь почитаем. Поэтому для нас праздник жен-мироносиц – это призыв равняться на Богородицу, на святых жен. А 8 Марта – это равнение на кого? На Клару Цеткин?» – подчеркнул батюшка.

День жен-мироносиц празднуется во второе воскресенье после Пасхи и сопровождается поздравлениями, аналогичными тем, что звучат 8 Марта. В 2025 году этот день выпадает на 4 мая.