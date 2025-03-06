Железнодорожные билеты для детей подешевели в два раза

В России детям от 10 до 18 лет теперь доступна льготная скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования внутри страны, следует из постановления правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить для пассажиров - граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе», – говорится в документе.

Кроме того, ФАС постановлено проиндексировать тарифы на проезд для взрослых в 2026 году. Планируется, что стоимость билетов будет доведена до экономически обоснованного уровня.