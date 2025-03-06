Перенос с 8 марта продлит отдых на День России

В начале лета россияне смогут насладиться длинными выходными с 12 по 15 июня благодаря переносу нерабочего дня с 8 марта. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В марте нас ждут стандартные выходные − суббота и воскресенье, 8 и 9 марта. Однако в июне получится отдохнуть с 12 по 15 число», − отметила она.

Чтобы сделать праздничные дни на День России (12 июня) более продолжительными, выходной перенесли на пятницу, 13 июня.

11 июня − сокращенный рабочий день.