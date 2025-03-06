В России ситуация с кибермошенничеством стала слишком острой

Интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

«Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие. Поэтому действовать нужно быстро», ‒ констатировал Путин.

По словам президента, обсуждение с членами правительства и представителями правоохранительных органов показало, что алгоритм действий уже четко понятен.