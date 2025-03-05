В России абонементы в спортзал могут подешеветь для людей с лишним весом

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести скидки на абонементы в спортзал для людей с ожирением. Об этом он заявил РИА Новости.

«Ожирение – это один из главных медицинских бичей нашего времени. Из-за неправильного питания и сидячего образа жизни им страдает все больше людей. Я предлагаю предоставлять таким людям скидку для покупки абонемента в спортзал», – сказал Хамитов.

По его мнению, физическая активность – один из самых эффективных способов борьбы с лишним весом, но многие не могут позволить себе регулярные тренировки из-за высокой стоимости абонементов. Хамитов также считает, что размер скидки может зависеть от степени ожирения и устанавливаться самой организацией.

Корреспондент siapress.ru обратился в спортивные организации Сургута, чтобы узнать, есть ли или планируются в городе подобные программы. В одной из организаций ответили, что сейчас никаких скидочных программ у них нет, а возможность нововведений будет обсуждаться с руководством.

«Такого у нас нет, у нас в принципе нет никаких скидочных программ. Все нововведения будут обсуждаться с управляющей», – ответили корреспонденту.

В других фитнес-клубах и спортзалах города оперативно прокомментировать инициативу не смогли.