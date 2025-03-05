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​Сбербанк и ВТБ снизили ставки по ипотеке

Два российских банка заявили о снижении ставок по ипотеке

​Сбербанк и ВТБ снизили ставки по ипотеке
Фото: ТАСС / vk.com

С 4 марта Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке. Снижение составило один-полтора процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1,0-1,5 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса. Так, при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п. п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную – 27,6%», – указали в сообщении.

Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50% снижение ставки составляет один процентный пункт. Таким образом, минимальная ставка на первичную недвижимость – 28,7%, на вторичную – 28,1%.

«Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года. Как только такая возможность представилась, мы решили поддержать наших клиентов. Теперь клиенты получили возможность оформить новые жилищные займы по более привлекательным ставкам», – пояснили в банке.

ВТБ также рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным программам. Об этом сообщили в пресс-службе банка корреспонденту ТАСС.

«Сейчас мы рассматриваем возможность корректировки условий по рыночной ипотеке», – сообщил источник.

В ВТБ отметили, что с 4 марта уже понизили ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство.

«Например, если раньше средневзвешенная ставка по «семейной» ипотеке в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти для суммы кредита 13,5 млн рублей начиналась от 12,08 %, теперь – от 9,51%», – уточнили в банке.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 467, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:54
Критично. Впрочем это расплата за четыре года бездумной, вернее безумной, льготной ипотеки, которая по сути была внерыночным инструментом и раздула «мыльный пузырь» и инфляции в стране, и стоимость 1 м2 строящегося жилья. Сегодня наступило похмелье. Пустота. Пустота на рынке ипотеки.
Максим Попов
Сегодня в 12:55
Сбер конечно задаёт тренды в плане понижения процентов по ипотеке и это хороший знак.
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