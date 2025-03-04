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В России хотят ввести круглогодичную скидку в 50% на ж/д билеты для детей до 18 лет

В России железнодорожные билеты для детей до 18 лет могут вдвое подешеветь

В России хотят ввести круглогодичную скидку в 50% на ж/д билеты для детей до 18 лет
Фото: freepik

В России могут ввести круглогодичную 50-процентную скидку на ж/д билеты для детей до 18 лет. Льгота будет действовать без необходимости предоставления справки из школы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании президиума Совета законодателей.

«В текущем году мы планируем перейти на предоставление круглогодичной льготы в размере 50% от взрослого тарифа на проезд железнодорожным транспортом в дальнем следовании всем детям гражданам России до 18 лет. Для этого разработан соответствующий проект постановления правительства, который уже сейчас в аппарате», – заявил министр транспорта.

По его словам, проект постановления выйдет в ближайшие две недели.


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04 марта в 10:52, просмотров: 615, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
04 марта в 17:36
Правильное решение детских поездок.

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