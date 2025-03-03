16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,2497   EUR  92,8530  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тюменская область ускоряет импортозамещение в IT-сфере

В Тюменской области дан старт проекту «Отечественные решения»

​Тюменская область ускоряет импортозамещение в IT-сфере
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область активизирует переход на российское программное обеспечение. Состоялось первое заседание рабочей группы «Отечественные решения», созданной для координации усилий органов власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений и IT-компаний в этой сфере.

Основная цель регионального проекта – переход ключевых отраслей экономики на отечественные разработки для повышения эффективности и снижения зависимости от импортных решений. Одной из главных задач рабочей группы является разработка и утверждение регионального плана по импортозамещению.

Участники заседания отметили, что в Тюменской области уже накоплен положительный опыт использования российского ПО. За последние годы протестировано множество отечественных программных продуктов, включая операционные системы, офисные пакеты и антивирусы. Проект «Отечественные решения» призван усилить работу в этом направлении.

– По планам на период с 2025 до 2030 года предусмотрено достижение 50 контрольных точек, из них 10 в 2025 году. В рамках регионального проекта «Отечественные решения» установлен показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации». До конца текущего года предстоит достичь значения не менее 95,28%, – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

В декабре 2024 года тюменский департамент и Минцифры России заключили соглашение о реализации на территории Тюменской области регионального проекта «Отечественные решения» в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый нацпроект пришел на смену национального проекта «Цифровая экономика».


нравится (0) не нравится (0)
03 марта в 19:37, просмотров: 300, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 5671
  2. ​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени 599
  3. ​В сургутских школах продлили карантин – дистанционное обучение до 10 марта 546
  4. ​Жителям Югры с электроотоплением домов утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов 529
  5. Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в фильме «Анора» 470
  6. ​Сургут занял 45-е место в России по объемам строительства жилья 430
  7. ​Россия – седьмая читающая страна в мире между Чехией и Швецией 417
  8. Сургут встретил весну: как прошли народные гуляния в ЖК «Крылов» и центре города 413
  9. В Нижневартовске водитель проехал дорогу на красный свет и устроил массовое ДТП 409
  10. Бан за кибербуллинг: в России предложили ограничивать доступ в интернет за онлайн-травлю 365
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 5671
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4231
  3. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3472
  4. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 2023
  5. ​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу 1329
  6. У Сургута три ключевые проблемы, требующие решения, – газ, налоги и дефицит земли 1290
  7. ​Школьников Сургута отправляют на дистант из-за всплеска ОРВИ 1255
  8. Новый штраф за открывающиеся наружу входные двери – фейк 1253
  9. ​Не хуже кошки: в ХМАО продают домашнего хорька за 12 тысяч рублей 1184
  10. Нам не нужен очередной сквер на месте ДК «Строитель» 1109
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 12762
  2. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 5671
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5102
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4469
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4231
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3943
  7. ​Зачем Сургуту скверы 3804
  8. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3759
  9. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3472
  10. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 2879

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика