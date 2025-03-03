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​Тюменская область объявила о старте конкурса губернаторских грантов на 107 млн рублей

Губернаторские гранты на 107 млн рублей: тюменские НКО могут подать заявку до 7 апреля

​Тюменская область объявила о старте конкурса губернаторских грантов на 107 млн рублей
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области стартовал конкурс на получение грантов губернатора для некоммерческих организаций (НКО). Прием заявок продлится с 3 марта по 7 апреля 2025 года. Общий объем грантовой поддержки превысит 107 миллионов рублей, а размер отдельных грантов варьируется от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В 2025 году конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Финансирование предоставляется по 12 направлениям, включая поддержку участников боевых действий и их семей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важную роль НКО в системе государственных гарантий и оказании адресной поддержки гражданам:

– В Тюменской области активно работает система государственных гарантий. Благодаря этой системе граждане могут получить адресную поддержку. И НКО – незаменимые партнеры органов власти. За четыре года 350 победителей получили более 257 миллионов в виде софинансирования из федерального и регионального бюджетов

В Тюменской области зарегистрировано более двух тысяч НКО.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте тюменьгранты.72to.ru.


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03 марта в 19:27, просмотров: 270, комментариев: 0
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