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Бан за кибербуллинг: в России предложили ограничивать доступ в интернет за онлайн-травлю

В России захотели запретить доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

Бан за кибербуллинг: в России предложили ограничивать доступ в интернет за онлайн-травлю
Фото: freepik

Россиянам могут запретить доступ в интернет за кибербуллинг в соцсетях. Такую идею предложила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «ТАСС».

«Пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети интернет или социальным сетям», – заявила Москалькова.

По ее мнению, установление административной ответственности за буллинг и сталкинг, аналогичной наказанию за мелкое хулиганство, поможет снизить количество таких случаев.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 174, комментариев: 0
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