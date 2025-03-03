В России захотели запретить доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

Россиянам могут запретить доступ в интернет за кибербуллинг в соцсетях. Такую идею предложила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «ТАСС».

«Пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети интернет или социальным сетям», – заявила Москалькова.

По ее мнению, установление административной ответственности за буллинг и сталкинг, аналогичной наказанию за мелкое хулиганство, поможет снизить количество таких случаев.