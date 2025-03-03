Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину

Российский актер Юра Борисов не стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Награду получил американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», следует из трансляции церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

За награду также боролись Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в котором сыграл Борисов, объединил сразу нескольких российских актеров. Помимо него, в картине снялись Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана.