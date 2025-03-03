Разгневанная жительница Урала жестоко наказала любовницу мужа

Ряд СМИ сообщают, что жительница Урала жестоко расправилась с любовницей своего мужа. Женщина похитила молодую девушку, побрила ее налысо и облила зеленкой, пишет телеграм-канал «Блокнот ЧП».

«Узнав об измене мужа, женщина похитила его любовницу, жестоко унизила ее, обрила наголо, облила зеленкой и совершила над ней акт крайнего унижения», – указали в сообщении.

По информации источника, причиной мести стало долгое времяпрепровождение мужа с молодой студенткой в их общем с женой доме, а именно – в супружеской спальне.