За рекламу в незарегистрированных телеграм-каналах введут штрафы

В России начнут штрафовать рекламодателей за размещение рекламы в незарегистрированных телеграм-каналах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Такие же санкции будут применяться и за репосты из этих каналов. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном Telegram-канале, где больше 10 тыс. подписчиков, размещают рекламу. За репост такого канала также будет штраф», – заявил он.

Напоминаем, с 1 ноября 2024 года в России действует закон, обязывающий владельцев телеграм-каналов с аудиторией свыше 10 тысяч человек регистрироваться через «Госуслуги» и передавать сведения в Роскомнадзор.