Американские ученые хотят выпустить лекарства для увеличения продолжительности жизни собак

В 2025 году в США планируют выпустить лекарства для собак, которые могут продлить их жизнь минимум на один год. Препарат также может в будущем помочь и людям, сообщает газета Guardian.

«В начале следующего года американский биотехнологический стартап Loyal будет уверен, что выведет на рынок LOY-002 – ежедневную таблетку со вкусом говядины, которая может подарить собакам как минимум один дополнительный год здоровой жизни. <…> Селин Халиуа, основательница и генеральный директор Loyal, которая является частью Cellular Longevity, биотехнологической компании, изучающей науку о долголетии, считает, что их работа принесет пользу людям», – указали в сообщении.

Таблетка LOY-002 поможет замедлить и откатить назад метаболические изменения, связанные со старением. Лекарство снижает хрупкость костей, препятствуя повышению уровня инсулина.